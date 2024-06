Borghi in festa a Monte Donato: domenica 16 giugno, dalle 16 alle 23

Appuntamento domenica 16 giugno con questo programma:

Mostra Storica iconografica ed attrezzi dei Cavatori c/o Sala Polivalente

Mostra Quadri di opere del Pittore Luigi Bertelli c/o Sala Polivalente di EDOARDO BATTISTINI

Mostra Fotografica del Collezionista Bolognese Fausto Malpensa su Cave e Borghi

Mostra gruppo artisti “Montmartre a S.Ruffillo”

PRODOTTI DELLA COLLINA a Cura di: ADAMA’, PODERE CANOVA e AZ. AGR. GIULIANO

Banchetto Artistico sull’olio paesaggistico di Monte Donato: Olivicultura, Cultura, paesaggio e qualita’

Vendita libro “I RICORDI di MONTE DONATO” a cura dell’Editore PAOLO PERSIANI

STAND dei GNAGNI con Crescentine e Vino dei Borghi

STAND GELATI della SORBETTERIA BOLOGNESE

Ore 16,00: Apertura Festa

Ore 16,30: Innaugurazione della Mappa dei Borghi e Sentieri della Collina Bolognese

Ore 17,00/19,00: Animazione Bimbi a cura di Elisa (Scambio Figurine di qualsiasi collezione)

Ore 18,00: Apertura Stand Gastronomico

Ore 19,00: Partenza da Mazzacorati del Trekking Pedibus (servizio gratuito) lungo il Sentiero CAI 908 a cura di M’ower Walking da Mazzacurati a Monte Donato e ritorno lungo la via A. Custode fino a via Toscana al

termine manifestazione,

prenotazione a Flavia cell:3357853622

Ore 20/23: Musica dal Vivo con la BANDA REI