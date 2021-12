"Il bosco e la bambina": Elisa, a soli nove anni, si perse nel bosco...

Da sabato 18 a domenica 19 dicembre lo spettacolo "Il bosco e la bambina" in scena al Teatro Testoni Ragazzi. Elisa e Andrea sono due fratelli che raccontano, da punti di vista differenti, di quella volta che Elisa, a soli nove anni, si perse nel bosco rischiando la vita.

Andrea è un attore di teatro che tenta di mettere in scena quella vicenda familiare attraverso la narrazione scenica, ma Elisa, presente in sala durante la rappresentazione, lo interrompe e lo aiuta a ricostruire, attraverso un vissuto dirompente che riaffiora, quanto realmente successe in quei giorni.

Ora i due fratelli, insieme sul palcoscenico, hanno l'occasione di ritrovarsi e confessare pensieri, paure e desideri che li animarono.

Da una parte Andrea che temeva di aver perso per sempre la sorellina, fan entusiasta di Roger Federer, ma che avrebbe dato qualunque cosa pur di riportarla a casa; dall’altra Elisa che dovette trovare il coraggio di vincere la fame, la rabbia di essere abbandonata, la paura del buio e di presenze minacciose, amplificate nella sua testa da una voce perturbante.

“Il bosco e la bambina” diventa così uno spettacolo nello spettacolo che vuole affrontare una storia di fratellanza e di affetto, di paura, lotta e coraggio.

E dove un rovescio tennistico alla Roger Federer può salvare la partita e riportare Elisa a casa.

Una nuova produzione della compagnia nata dopo un percorso di ricerca e una serie di incontri di approfondimento condivisi col pubblico, assieme ad autori e studiosi di letteratura per l'infanzia: Boschi in cui perdersi.

Durata: 50'