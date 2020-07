Bosco parlante: escursione-spettacolo sull'Appennino

Il Bosco Parlante è un appuntamento in natura in cui una speciale guida ambientale conduce il pubblico seguendo percorsi e sentieri naturalistici sino a giungere in location segrete per incontrare performance di circo contemporaneo e musica dal vivo.



Il Rifugio Segavecchia è situato a 930 mslm nel cuore dell’Alta Valle del Silla, uno degli ambienti più selvaggi dell’Appennino Bolognese. È circondato da faggete che risalgono i versanti delle maggiori cime della provincia fino alle praterie e alle brughiere d’alta quota e al crinale Tosco-Emiliano.Un luogo magico dove nasceranno incontri pulsanti durante l’escursione-spettacolo.



Il Bosco Parlante fa parte di Appennini in Circo, la rassegna di circo contemporaneo e teatro di strada sull’Appennino tosco-emiliana, organizzata da Arterego, congiungendo la passione per l’arte e l’amore per la natura.



Tutti gli spettacoli sono adatti ad adulti e bambini. Gli appuntamenti si svolgono in completa sicurezza per gli artisti e gli spettatori e nel rispetto dei luoghi che li accolgono.

La prenotazione, telefonica e online, è obbligatoria per ogni evento. Il pubblico dovrà giungere in anticipo a conferma della prenotazione assicurando il corretto orario di inizio dello spettacolo.



Appennini in Circo fa parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.



ORARI:

Sab: 15:00, 18:00, 21:00

Dom: 11:00, 15:30, 17:30



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

Telefonica: dalle 16:00-20:00 +39 353 4098322



EVENTO A PAGAMENTO

Biglietto adulti: 20€

Biglietto bambini: 10€

Sconto per più bambini a famiglia: 5€ ciascun fratello o sorella