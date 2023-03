"Brava": concerto spettacolo omaggio a Mina

Sabato 11 marzo “Brava”: spettacolo omaggio a Mina nato dall’incontro tra la band Extras e l’incredibile performer bolognese Elena Giardina.

Lo show ripercorre in ordine cronologico la vita della “Tigre di Cremona” con narrazione, video, aneddoti e soprattutto tanta musica. Non mancheranno in scaletta i successi come “Brava”, “Le mille bolle blu”, “Ancora ancora ancora”, “Se telefonando” e i celeberrimi duetti come Mina-Battisti e Mina-Celentano. Tutto rigorosamente dal vivo, per celebrare la più grande voce femminile italiana di sempre.