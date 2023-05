Sabato 6 maggio "La radio a Bologna". Breve storia delle radio libere in Biblioteca Salaborsa.

Non tutti sanno che la radio libera ha emesso le prime frequenze in Italia il 23 novembre 1974, diffuse da una roulotte piazzata sul Colle dell’Osservanza. Ma quasi subito la prima provocazione si trasforma in un laboratorio comunicativo fatto di microfoni, giradischi e mixer che dissolvono i confini, creano confronti, sperimentazioni e sogni. Tra i suoi protagonisti dietro le quinte ci sono tantissimi artisti, con storie inedite, a volte rocambolesche, ma assolutamente da riscoprire, per costruire una storia ampia ed eterogenea degli “intrecci di onde” degli anni 70. Narrazione musicale con Riccardo Negrelli.

Evento realizzato nell’ambito della rassegna Legature, in collaborazione con il Museo della Musica.

Iniziative promosse dal Settore Cultura e creatività del Comune di Bologna nell’ambito delle azioni di Bologna Città della Musica UNESCO.

La Sala della Musica, al secondo piano di Biblioteca Salaborsa, è il primo percorso espositivo permanente in Italia dedicato alla storia della popular music di una città.

Tutte le iniziative sono a partecipazione gratuita senza prenotazione.