Bric à brac – 25° edizione del mercatino del riuso solidale

Ti aspettiamo al BRIC À BRAC, l'appuntamento autunnale di Ageop con il vintage solidale più fashion che ci sia.



Vestiti e accessori, oggetti curiosi o introvabili, libri, fiori bellissimi per colorare giardini e balconi fino alla prossima primavera, tante golosità di alta qualità e a km zero. Un circolo virtuoso e divertente a cui le volontarie e i volontari Ageop lavorano con passione, raccogliendo, selezionando, lavando e ri-offrendo abiti e oggetti usati che con nuovi estimatori, come te, potranno vivere una seconda vita.



Due giorni di solidarietà e condivisione all’insegna del riuso solidale nel giardino di Casa Siepelunga, aperto eccezionalmente alla città e a chi, come te, vorrà far sentire la propria vicinanza ai bambini dell’oncologia pediatrica.



ORARI

Sabato 8 ottobre: 10 - 19

Domenica 9 ottobre: 10 – 13.30 + 15 - 19



Animazione per bambini!

Sabato dalle 15 Giuseppe Ferrari: Giochi di una volta, giocoleria, Costruzione fionde, spara elastici e rompicapo, pendolo di Foucault

Domenica alle 16.30 Le sorelle Paraponzi presentano: "il pesciolino d'oro", Narrazione animata con i burattini.



Le attività di animazione per bambini sono state generosamente donate ad Ageop da Giuseppe Ferrari e dalle Sorelle Paraponzi.



Sabato saranno presenti i volontari AVIS e domenica i volontari FIDAS per sensibilizzare sull’importanza che le trasfusioni di sangue rappresentano nel trattamento delle malattie oncologiche ed ematologiche.



Sabato 9 potrai informarti con i volontari di ADMO (https://admo.it/) sull'importanza vitale che il trapianto di midollo osseo rappresenta nel trattamento per i bambini e i ragazzi affetti da malattie oncoematologiche.



DOVE

Via Siepelunga 8/10 – Bologna



Ingresso libero - non è necessaria la prenotazione



Tutto il ricavato delle giornate andrà a sostegno dei progetti con cui Ageop Ricerca, da quarant’annni, accoglie e assiste i bambini malati di tumore e le loro famiglie nella lotta al cancro infantile. Per scoprirli clicca qui www.ageop.org/progetti-ageop/