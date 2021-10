bric à brac - mercatino solidale - 24° edizione

Giunto alla sua 24esima edizione, torna l’appuntamento autunnale di Ageop: il BRIC à BRAC. Due giorni di festa nel giardino di Casa Siepelunga, allestito per l’occasione con tante bancarelle dove potrai curiosare tra oggetti vintage, idee regalo e proposte di artigianato delle mamme Ageop.



Il mercatino inaugurerà venerdì 8 ottobre alle ore 15 in via Siepelunga 8/10 a Bologna, e rimarrà aperto fino alle 18. Sabato 9 sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18, mentre domenica 10 potrete venire a curiosare tra le bancarelle dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.



Domenica alle 16 ci sarà uno spettacolo teatrale per bambini all’aperto, nella cornice del bellissimo giardino di Casa Siepelunga.



Ti aspettiamo in Via Siepelunga 8/10 a Bologna per il Mercatino BRIC à BRAC.



Aprire il cancello di Casa Siepelunga rappresenta il modo con cui Ageop vuole far conoscere da vicino i progetti con cui è al fianco dei bambini e delle bambine ammalati di tumore e delle loro famiglie per migliorare la qualità delle Cure e della loro Vita.

