Brick Art: la fantastica arte dei mattoncini in mostra a Palazzo Belloni

Quando Dal 06/07/2023 al 24/09/2023 Lunedì e martedì: chiuso Mercoledì e giovedì: dalle 13 alle 18 Venerdì e sabato: dalle 10 alle 20 Domenica: dalle 10 alle 19 (La biglietteria chiude un’ora prima della chiusura della mostra)

Prezzo Dal mercoledì al venerdì: intero: 10,50 € ridotto: 8,50 € (studenti universitari, over 65, under 12, possessori di Bologna Welcome Card e Card Cultura, CRAL, partner convenzionati, persone diversamente abili) Sabato e domenica: intero: 12,50 € ridotto: 10,50 € (studenti universitari, over 65, under 12, possessori di Bologna Welcome Card e Card Cultura, CRAL, partner convenzionati, persone diversamente abili) Dal mercoledì alla domenica: Ridotto gruppi/cral: 6,50 € (minimo 15 persone) *Ridotto scuole e centri estivi: 5,50 € (minimo 15 alunni) Open : 14,50 € (visitare la mostra in un giorno di apertura, senza decidere la data precisa al momento dell’acquisto; ideale nel caso si regali il biglietto per la mostra) OMAGGIO I bambini al di sotto dei 3 anni Accompagnatori disabili (dove previsto dal certificato di invalidità)