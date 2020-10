La mostra "Brick Art": l’originale arte dei mattoncini in un contesto colorato e spettacolare

Dall’8 ottobre all’8 dicembre 2020 il Teatro Celebrazioni abbraccerà l’arte accendendo i riflettori sulla coloratissima BRICK ART, una mostra che porterà l’originale arte dei mattoncini in un contesto unico, inaspettato e spettacolare.

Il foyer, i corridoi, la platea, il palco del Teatro ospiteranno oltre quaranta opere per un totale di oltre tre milioni di mattoncini. Creatore delle opere il reggiano Riccardo Zangelmi, unico italiano al mondo a essere stato riconosciuto come artista da LEGO ® Group.

La mostra è un inno alla gioia: un mondo nuovo, colorato e fantastico, capace di coinvolgere e far sognare grandi e piccini.

Le opere d’arte raffigurano oggetti di vita quotidiana, dai cibi, come la mela e la pera, alle manie delle donne, come borsetta e scarpe; dagli animali festanti, come uno scoiattolo alla ricerca non di nocciole ma di cuoricini rossi, un coniglio che spunterà da un cappello e una capra a pois con gli occhiali da sole, alle colorate bolle di sapone.

A non mancare un gran finale sul palcoscenico con le installazioni giganti degli animali, sempre in versione fantastica: da “Lillo”, il coccodrillo intento a gustarsi un buon gelato, agli “Hippo Wash”, i due ippopotami nella vasca da bagno, fino a “Unicuore”, l’unicorno gigante, vera star della mostra.

È inoltre prevista un’immersive area, con video e zona ristoro.

La mostra è prodotta da Next Exhibition e Brick Vision ed è organizzata dal Teatro Celebrazioni, sostenuto e patrocinato dal Comune di Bologna e patrocinato dalla Regione Emilia Romagna.

Formula Open (per visitare la mostra in un giorno di apertura, senza decidere la data precisa al momento dell’acquisto; ideale nel caso si regali il biglietto per la mostra. Il suo utilizzo è vincolato alla disponibilità della capienza nella fascia oraria scelta): 14 euro

EARLYBIRD - costo del biglietto per chi acquista entro il 30 settembre: 9 euro

I biglietti sono acquistabili in prevendita, a partire dalle ore 12 del 23 settembre, presso il circuito Vivaticket (on-line su www.vivaticket.com ed in tutti i punti vendita affiliati).

Sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni nei seguenti orari:

Mercoledì e giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Dal venerdì alla domenica: dalle ore 11.00 alle ore 19.00

Lunedì e martedì: CHIUSO (salvo lunedì 7 e martedì 8 dicembre, dalle ore 11.00 alle ore 19.00).