Sabato 20 gennaio 2024 "Bright night with PopPen" al Mercato Sonato.

Per niente minimal ma schiave del maximal sia nel look sia nel sound, anticonvenzionali e autoironiche, “In Pop we trust” è il motto delle PopPen.

Rassicuranti come la Nutella, versatili come il parmigiano, genuine come un frutto staccato dal ramo, dal 2004 deliziano le piste da ballo con le loro ricette musicali, un menù che mescola sapientemente la musica Pop più frivola con i pezzi Rock più iconici di sempre, tra sacro e profano, attraversando gli anni ‘80, i ‘90 e gli over 2000.