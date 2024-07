"Brigitte Bardot forever": un film originalissimo

Siamo nella Polonia comunista: l’adolescente Adam vive con la madre e attende da sempre il ritorno del padre, disperso dopo la Seconda guerra mondiale. Quando la polizia segreta irrompe nella sua abitazione e tormenta la madre, Adam si rifugia in un cinema che proietta Il disprezzo di Godard e si ritrova catapultato nelle stanze private di Brigitte Bardot, in compagnia di Marlon Brando, Cézanne, i Beatles… Originalissimo film di un regista come Majewski, che ha firmato diverse pellicole suggestive come Il giardino delle delizie e Valley of the Gods, e che qui porta sullo schermo un suo romanzo, tra il drammatico e il fantastico: un viaggio seducente e sorprendente.