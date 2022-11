"Jazz Insight: Brubeck Time"

Sabato 3 dicembre per Jazz Insight. La storia del jazz vista ‘da dentro’, narrazione musicale con Emiliano Pintori, pianoforte. Con Barend Middelhoff, sax tenore. Dedicato a Dave Brubeck (1920-2012).

Malgrado l’enorme successo, la musica di Brubeck è tutt’altro che convenzionale. Il sound West Coast vellutato e rilassato e l’influsso eurocolto di Darius Milhaud, suo mentore a Oakland, trovano una straordinaria sintesi nel celebre quartetto in cui il suo pianismo minimale o irruente si sposava con il suono flautato e lineare dell’altista Paul Desmond, autore di quella Take Five che divenne (a sorpresa) il brano di jazz più venduto di tutti i tempi.

Giunge all’ottava edizione Jazz Insight. La storia del jazz vista ‘da dentro’, ovvero le narrazioni musicali sulla musica africano-americana. I suoi protagonisti e le vicende che ne hanno caratterizzato la storia sono legati agli anniversari più importanti dell’anno.

Il tutto raccontato dalla prospettiva di un pianista jazz, Emiliano Pintori, di una selezione di materiale audiovisivo di rara fruizione, e delle interpretazioni dal vivo dei suoi speciali ospiti, per entrare passo passo nelle dinamiche e nei meccanismi della musica di questi grandi autori, imparando ad apprezzarla e ad evitare i falsi miti ed i luoghi comuni che spesso ne ostacolano la comprensione.

Biglietti e ingressi disponibili presso il bookshop del museo oppure online (con una maggiorazione di € 1,00).

Ingresso: € 6,00 / € 5,00 (studenti universitari con tesserino, minori di 18 anni, possessori Card Cultura)