Sabato 27 maggio, alla Casa delle Acque, "Equilibra Festival" presenta "Brun & Brain - Mr. Funny Moments".

Mattia è un eccentrico personaggio intrigato dal fuoco e dalla sua manipolazione. Grazie ai suoi fidati bastoni, alla sua cara tanica di petrolio e ad una provvidenziale scintilla é pronto ad incendiarsi ed intrattenere il pubblico! Questo spettacolo, adatto a tutti i gusti, affascina e coinvolge ma non manca certo di far ridere con la sua ironia sottile come una mattonella. Mischiando comicità, tecnica di giocoleria ed equilibrismo questo balordo personaggio intrattiene e diverte un po’ tutti, bambini piccoli, bambini grandi e addirittura animali quadrupedi di svariate specie. Se non avete paura di scottarvi non potete perdervelo!

Lo spettacolo fa parte di Equilibri Festival, festival internazionale di circo contemporaneo.

Sabato 27 maggio 2023, ore 20.00 - Giardino presso Casa delle Acque

Tutti gli eventi sono a entrata libera e uscita a cappello. L’offerta, libera e consapevole, contribuirà a finanziare il festival stesso.

La prenotazione è caldamente consigliata per tutti gli eventi nel teatro-tenda. Prima e dopo gli spettacoli è aperto il Punto ristoro, in cui gli spettatori potranno mangiare e bere e incontrare i volontari dell’associazione.