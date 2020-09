Bruno Pegoretti: inaugura la mostra "Eclettica"

Inaugurazione sabato 12 settembre 2020 alle ore 18.

GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b, (zona universitaria), Bologna.

Fino a sabato 3 ottobre, mar-sab, 17-20, ingresso libero, oppure su appuntamento.



Eclettica, nell’illusoria pretesa di contemplare il tutto. Perdersi in sentieri animali ed inciampare in misteriose presenze, testimonianza d’un’apocalisse prossima ventura: creature vagamente antropomorfe, tenute assieme da rugginose vestigia meccaniche, complicate ed inutili. Ci si imbatte, in questa Wonderland caotica, nella pace solare di adolescenti asiatiche, o nel ruminare placido di vacche sacre: un mondo ancora inviolato. Un leone, di cui è rimasto unicamente il teschio ridente, seppure minaccioso, è ingentilito da uno sfondo inaspettato. In un paese dove i contrari si toccano, si avvicina uno scalcinato taxi indiano: lo afferri al volo e Mumbai è tua.

Bruno Pegoretti nato a Trento. Vive e lavora a Bologna, a Fresno (California) e possiede una galleria d'arte a suo nome a San José del Cabo (Messico), dove espone le sue opere.



Peneaus Monodon, acrilico su tela, 190 x 190, 2007.