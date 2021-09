Bruno Pegoretti "Versatile"

Inaugurazione venerdì 10 settembre 2021 alle ore 18. GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b, (zona universitaria), Bologna.

Fino al mercoledì 20 ottobre, mar-sab, 17-20.

Ingresso libero, oppure su appuntamento.



Piovono conchiglie del Pacifico.

In un cielo pervinca tre cipolle, sospese nel vuoto, (navicelle spaziali?) lo stanno esplorando. Una porcellina gravida placidamente attraversa la strada.

Stasera, per cena, pesce azzurro, naturalmente.

È un trailer di un microcosmo versatile, splendidamente disegnato sulla punta di quattro matite colorate.





www.galleriab4.it

