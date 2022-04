(Art City) Btween Anna Rosati|scars & Anuar Arebi|escape

Btween è un modo per osservare il mondo secondo una duplice prospettiva, uguale e contraria, che sussiste attraverso la metafora del paradosso, intersecando i legami uomo|natura e uomo|macchina, grazie alla visione di due artisti, Anna Rosati con SCARS ed Anuar Arebi con ESCAPE2021, secondo i paradigmi dei linguaggi fotografico e video, con la curatela di Azzurra Immediato. Innervando processi esistenziali in tali dinamiche, evoluzione ed involuzione divengono parti di un meccanismo visuale e concettuale ossimorico, traducendo la visione duale in un metareale ove insiste un cortocircuito, artificio in continuo confronto con quanto i nostri occhi conoscono già ma non sono più in grado di ri_conoscere.



Gallery

La mostra è, inoltre, parte della decima edizione di ART CITY Bologna, il progetto di alleanza culturale nato dalla collaborazione tra Comune di Bologna e BolognaFiere per affiancare con mostre, eventi e iniziative speciali l'annuale svolgimento di Arte Fiera e proporre un'originale esplorazione di musei, gallerie e luoghi d'arte in città.