Dal 21 al 22 ottobre lo spettacolo "Bubikopf - Tragedia comica per pupazzi" in scena a Teatri di Vita.

L’incanto del teatro di figura con la potenza di una storia che parla di ambizioni artistiche e minacce politiche: se poi la regia è di uno dei più grandi artisti mondiali come Neville Tranter, che firma uno spettacolo per la prima volta per una compagnia italiana, dove i pupazzi sono manipolati a vista dagli attori, allora lo spettacolo è davvero una chicca da non perdere.

La storia è quella della talentuosa cantante Bubi, che dalla strada approda al palcoscenico, in una compagnia di cabaret che cerca di sopravvivere in tempi molto difficili: la vita dei suoi membri e? infatti minacciata dai Cani Sciolti, un gruppo armato reazionario, in rapida e violenta ascesa: la vita di Bubi e dei suoi compagni e? consacrata all’arte, ma ce la faranno? Lo spettacolo si è aggiudicato il secondo premio al Festival teatrale di Resistenza 2021.