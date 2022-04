"Budrio applaude": riapertura del Teatro Consorziale

Venerdì 22 aprile, alle ore 21, per festeggiare la riapertura del Teatro Consorziale in via Garibaldi 35, l’Amministrazione Comunale di Budrio invita in ”scena” le realtà artistiche del territorio, professionali e di formazione, che proporranno alla cittadinanza momenti di musica, danza e prosa nello spettacolo “BUDRIO APPLAUDE”.



Un simbolico ponte tra passato e futuro, per la ripartenza di un palcoscenico “calcato” nel suo passato prestigioso da grandi artisti e dalla comunità.



Matteo Belli sarà il conduttore “speciale” di una serata, con la regia di Alfonso De Filippis, ricca di arte e di ospiti: Banda giovanile Città di Budrio, Compagnia del Veterinario, Corale Vincenzo Bellini, Gruppo Ocarinistico Budriese, Diapason Progetti Musicali, Studio del Movimento, Teatrino dell’Es di Vittorio Zanella, Elisa Cipriani e Luca Condello già ballerini solisti all’Arena di Verona, Stefano Malferrari e Silvia Turchetti al pianoforte, Irene Marzadori al violoncello, Mimmo Turone con Thomas Kirkpatrick, Filippo Cassanelli e Fabio Grandi per una jazz session, Amina Golinelli e Marco Orsi testimonial.



La serata è gratuita e aperta alla cittadinanza tramite prenotazione fino ad esaurimento posti presso l’Info Point Turistico Budrio telefonando allo 051/4846303tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.00,



I vecchi abbonati riceveranno direttamente un invito.