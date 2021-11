Budrio, cambia musica! Il programma di eventi da ottobre a dicembre

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'Associazione Diapason Progetti Musicali, Banda Giovanile Città di Budrio, Studio del Movimento, Teatrino dell'Es, BDR, Rosso Magenta, ANPI, Ocarina Ensemble e Proloco Budrio organizza una serie di eventi presso le Torri dell'acqua, da ottobre a dicembre , con spettacoli, laboratori e workshop gratuiti e aperti a tutti. La disponibilità massima è di n. 90 posti a sedere e la prenotazione è obbligatoria telefonando al numero dell'InfoPoint turistico 051 4846303 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 o scrivendo a info@budriowelcome.it.



Per accedere sono obbligatori mascherina e Greenpass.



Ecco il calendario degli eventi:

OTTOBRE



Domenica 31 ore 15.30

La Nave Fantasma - Spettacolo di Magia per bambini con il mago Bryan e Tamayo



NOVEMBRE



Lunedì 1 ore 18.00

Libero ArbiTrio - Concerto aperitivo



Domenica 7 ore 16.30

Storie Appese ad un filo - Spettacolo di burattini della compagnia All’Incirco di Faenza con la Direzione Artistica del Teatrino dell’ES di Vittorio Zanella e Rita Pasqualini



Mercoledì 10 ore 10.00

OsservArte - Laboratorio artistico rivolto alle classi delle scuole elementari



Giovedì 11 ore 18.00

FontanaMIXensemble - Prove aperte al pubblico facenti parte del progetto internazionale “Composers/Conductors Workshop"



Venerdì 12 ore 9.00

FontanaMIXensemble - Prove aperte al pubblico facenti parte del progetto internazionale “Composers/Conductors Workshop"



Venerdì 12 ore 20.45

Regnera Tour- Spettacolo musicale finalizzato a valorizzare luoghi interessati da processi di rigenerazione urbana



Domenica 14 ore 16.30

La Magia della Voce - Spettacolo di ventriloqui per bambini con il mago Bryan e Tamayo



Venerdì 19 orario in via di definizione

Inaugurazione MOSTRA ANPI in Sala Rosa



Venerdì 19 ore 18.00

Thanks, Pluto - Concerto aperitivo con gruppo con repertorio acustico di brani popolari e canzoni inedite



Sabato 20 ore 20.45

Da New York a Budrio - Spettacolo di danza liberamente ispirato alle parole, alla vita, all’arte di Carla Fracci



Mercoledì 24 ore 10.00

VivArte - Laboratorio artistico rivolto alle classi delle scuole medie



Sabato 27 ore 10.00

Pinocchio - lettura per bambini con interventi di ocarine



Sabato 27 alle ore 11.30 e alle 16.30

OcaTour - visite guidate al museo e ai luoghi dell’ocarina



Sabato 27 ore 20.45

Tutto nel mondo è burla – cronaca di un sogno Verdiano

Spettacolo di burattini di Riccardo e le ocarine del GOB



Domenica 28 alle ore 10.00 e alle 17.30

OcaTour - visite guidate al museo e ai luoghi dell’ocarina



Domenica 28 ore 16.30

Concerto del GOB - Concerto di settimino di Ocarine





DICEMBRE



Venerdì 3 ore 20.00

Re/Sound @ Torri dell’Acqua

Serata con DJ set e showcase musicali



Sabato 4 ore 20.45

O voi che m’ascoltate - Canzoni, madrigali spirituali e amorosi, fanfuliche tra cinquecento e seicento con Coro Schütz



Domenica 5 ore 16.00

Coltivare le passioni - Laboratorio artistico rivolto alle famigli



Domenica 5 ore 19

Ensemble du Sud - tappa budriese del tour 2021 "Mojito"



Mercoledì 8 ore 16.30

Gianduja e la farina magica - Spettacolo di burattini della compagnia Marionette Grilli di Torino con la Direzione Artistica del Teatrino dell’ES di Vittorio Zanella e Rita Pasqualini



Venerdì 10 ore 20.00

Re/Sound @ Torri dell’Acqua - Serata con DJ Set e showcase musicali



Sabato 11 e Domenica 12

Associazione Diapason Progetti Musicali Saggi di Natale della scuola di musica e della scuola di ocarina



Domenica 19 ore 16.30

L’abito non fa il mago - Spettacolo di Magia per bambini con il mago Bryan e Tamayo





Christmas with Persibrass - Brass ensemble accompagnato da voce solista - Esecuzione di musiche natalizie

