Oltre due mesi di musica, incontri, sport e presentazione libri all’insegna della qualità e in luoghi suggestivi del territorio, con un centinaio di appuntamenti tra Budrio capoluogo e le sue frazioni. È Budrio Estate 2021 che, dal 15 giugno al 1 settembre, ritorna nella sua consueta edizione dopo la pausa forzata imposta dalla pandemia.

Uno spettacolo o più al giorno per un pubblico di tutte le età che tornerà a connettere la nostra cittadina con la cultura, lo spettacolo e l’intrattenimento dal vivo attraverso un calendario più che mai ricco e diffuso di musica, spettacoli, incontri, sport, itinerari e socialità.



Le iniziative raggiungeranno i cittadini negli spazi all’aperto, dalle piazze del centro alle ville storiche più prestigiose del territorio, il tutto nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.

Sarà anche l’estate dei grandi compositori di musica classica come Beethoven, Mozart, Vivaldi, Schubert, con la rassegna «Marzadori Sister&Friends Festival», evento clou del palinsesto. Quattro serate che si terranno in suggestivi luoghi d’eccezione e vedranno protagoniste le sorelle budriesi Laura, primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano; Sara, viola aggiunta alla Camerata di Salzburg e Irene, violoncello che si sta perfezionando all’Accademia di S. Cecilia di Roma.

Il Trio Marzadori Sisters si esibirà nelle ville più prestigiose del territorio, scenario ideale per un festival musicale di altissimo livello e un’irrinunciabile occasione per visitare dimore storiche per l’occasione aperte al pubblico.



Protagonisti nel cartellone estivo anche i bambini, che avranno uno spazio dedicato nella piazzetta 8 marzo, mentre la Banda giovanile di Budrio porterà la sua musica nelle piazze e nelle frazioni. Determinante per l’animazione serale anche il contributo dei bar e ristoranti budriesi che daranno vita a performance musicali all’interno e all’esterno dei loro locali.



Due le location per i salotti letterari delle serate budriesi: la piazza Antonio da Budrio e il Cortile della Chiesa di Sant’Agata che ospiteranno reading , autori e musicisti.



Completa l’offerta il ritorno della mostra mercato Incanti & Mercanti, la biciclettata “astronomica” di San Lorenzo e molto altro che scoprirete nel programma.



Il Presidente Pro Loco, Carlo Pagani: "Una rassegna che riesce a coniugare l'alta qualità della proposta artistica con l'attenzione a un pubblico di tutte le età e aspettative. Anche in senso gastronomico, a giudicare dalla forte partecipazione che gli esercenti hanno dimostrato nell’aderire a iniziative come la «pizza in piazza» e altri eventi organizzati dai locali con intrattenimento musicale.



Dopo il difficile momento dovuto alla pandemia – commenta il Sindaco Maurizio Mazzanti – l’Amministrazione e la Pro Loco sono riusciti a organizzare un’estate in cui l’aggregazione sociale e la qualità degli spettacoli ci compenseranno del lungo periodo di lockdown. Le diverse location, distribuite sul territorio comunale, consentiranno di animare oltre al centro storico, anche la periferia del paese e le sue frazioni.



