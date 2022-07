Budrio estate 2022: tutto il programma da giugno a settembre

E' partita la programmazione degli eventi previsti per l'estate budriese: da giugno a settembre musica, performance, commedia dell'arte, letteratura, serate a tema, moda, mercatini , gastronomia e molto altro.

Il programma completo lo trovate allegato al link al nostro sito.





Tutti i giovedì di giugno e luglio

P.zza della Repubblica

Prove aperte della Banda giovanile città di Budrio



GIUGNO

Martedì 28 giugno

Ore 21.00

Cortile della Bottega del Legno della Famiglia Rapparini

Salotto letterario

Paolo Casadio presenta Fior di cotone (2022) e Il treno dei bambini (2018) a cura della Libreria Atlantide di Castel San Pietro Terme



Giovedì 30 giugno

Ore 21.00

P.zza Antonio da Budrio

DMPC Youg Orchestra in concerto

Ocarina Ensemble Budrio ospita

l’Orchestra Giovanile Coreana di Daegu



LUGLIO

Venerdì 1 luglio

Ore 21.00

Il Ritrovino Soul Sizz



Sabato 2 luglio

Ore 21.00

P.zza Antonio da Budrio

Flauti e corde

Musiche per vihuela, flauti e ocarine con Marco Venturuzzo

e Gianni Landroni



Lunedì 4 luglio

Ore 21.00

Parcheggio cimitero di via Olmo

A rimirar le stelle… serata di osservazione al telescopio”



Martedì 5 luglio

Ore 19.30

Il Ritrovino Piano bar

Ore 21.00

Cortile della Bottega del Legno della Famiglia Rapparini

Salotto letterario Serata speciale di “Portapoesia”: a cura di Liliana Stracuzzi

Ore 21.00

P.zza 8 Marzo

Mago Bryan e Tamayo per i Martedì dei Bambini





Mercoledì 6 luglio

dalle ore 19.00 alle 24.00

Centro StoricoSerata vintage ’50

“Si stava meglio quando si stava peggio…”

Organizzazione a cura del Comitato Operatori Economici





Mercoledì 6 luglio

ore 21.30

Museo Burattini Via Garibaldi

Visita guidata con brevi del Teatrino dell’Es. Ingresso a offerta libera



Dalle 19.30 alle 24.00

Green Park, Parco Giovanni XXIII Menù biker e Lorenzo’s biker brothers



Butcher’s 8, Via Saffi Menù e Band a tema



Caffè Filopanti, Piazza Filopanti Dj set e food



Ritrovino, Via Marconi, 49/33, Band After the gold rush



Pharmacia culinaria, Via Mazzini, 17

Menù a tema e musica jazz&blues New Orleans ROOTS











Sabato 9 luglio

Ore 21.00 P.zza Antonio da Budrio

Move & Groove Concerto di raccolta fondi per l’Ucraina a cura di Diapason



Martedì 12 luglio

Ore 19.30

Il Ritrovino Piano bar



Martedì 12 luglio

Ore 21.00 P.zza Antonio da Budrio

Fagiolino e Sganapino

con le Ocarine di Budrio e i

Burattini di Riccardo





Mercoledì 13 luglio

dalle ore 19.00 alle 24.00

Centro Storico

Serata magica “Artisti di strada”

Organizzazione a cura del Comitato Operatori Economici

Museo Burattini Via Garibaldi

Spettacolo di burattini della Commedia dell’Arte





Dalle 19.30 alle 24.00

Green Park, Parco Giovanni XXIII Menù biker e Lorenzo’s biker brothers

Butcher’s 8, Via SaffiMenù e Band a tema

Caffè Filopanti, Piazza Filopanti Dj set e food

Ritrovino, Via Marconi, 49/33 Band Sister’s action

Pharmacia culinaria, Via Mazzini, 17Menù a tema e musica jazz&blues New Orleans ROOTS





Giovedì 14 luglio

Parco Villa Rusconi a Mezzolara dalle Ore 19.00 Aperitivo Pro Loco di Mezzolara



Ore 21.00

BANDA LARGA Festival di Bande Musicali



Domenica 17 luglio

Da mattino alle 13.00 – Mercatino Incanti & Mercanti



Martedì 19 luglio

Ore 19.30

Il Ritrovino Piano bar



Ore 21.00

P.zza 8 Marzo

Mago Bryan e Tamayo per i Martedì dei Bambini

Ore 21.00

Cortile della Bottega del Legno della Famiglia Rapparini

Salotto letterario Giovanna Pierantoni presenta Primavera Rosso Bologna

Ario Gnudi presenta Bolognesi. Piccoli incontri con grandi uomini



Mercoledì 20 luglio

dalle ore 19.00 alle 24.00 Piazza Otto Marzo

Serata alle Creti “un…due… tre…stella! I giochi di una volta”

La piazzetta si trasforma in un parco divertimenti per grandi e piccini.

Organizzazione a cura del Comitato Operatori Economici



ore 21.30

Museo Burattini Via Garibaldi Visita guidata con brevi spettacoli



Mercoledì 20 luglio

Dalle 19.30 alle 24.00

Green Park, Parco Giovanni XXIII Menù biker e Lorenzo’s biker brothers

Butcher’s 8, Via Saffi Menù e Band a tema

Caffè Filopanti, Piazza Filopanti Dj set e food

Ritrovino, Via Marconi, 49/33, Band Tomato swing

Pharmacia culinaria, Via Mazzini, 17 Menù a tema e musica jazz&blues New Orleans ROOTS





Giovedì 21 luglio

Ore 21.00

P.zza Antonio da Budrio BANDA LARGA

Festival con la Banda Giovanile Città di Budrio e il Corpo Bandistico “G. Verdi”



21/24 luglio

Tennis Club Budrio asd

6° TORNEO TENNIS IN CARROZZINA Città di Budrio

(Programma nella brochure allegata)





Domenica 24 luglio

Ore 19.00 Piazza Filopanti Pastasciutta antifascista

in collaborazione con ANPI Sezione di Budrio Osanna Stagni





Martedì 26 luglio

Ore 21.00 P.zza Antonio da Budrio

Concerto di Ocarine con il GOB Gruppo Ocarinistico Budriese





Mercoledì 27 luglio

dalle ore 19.00 alle 24.00

Centro Storico

Serata Rosa …divertimento a iosa!!

Il borgo si veste di rosa per celebrare il famoso capodanno estivo, nato

dall’entusiasmo della nostra riviera romagnola.

Organizzazione a cura del Comitato Operatori Economici

ore 21.30

Tutti al museo...Bottega del Legno della Famiglia Rapparini

Museo Burattini Via Garibaldi Spettacolo di marionette e pupazzi





Mercoledì 27 luglio

Dalle 19.30 alle 24.00

Green Park, Parco Giovanni XXIII Menù biker e Lorenzo’s biker brothers

Butcher’s 8, Via Saffi Menù e Band a tema

Caffè Filopanti, Piazza FilopantiDj set e food

Ritrovino, Via Marconi, 49/33, Duo chitarra e voce

Pharmacia culinaria, Via Mazzini, 17Menù a tema e musica jazz&blues New Orleans ROOTS







AGOSTO



Martedì 2 agosto

Ore 21.00 Cortile della Bottega del Legno della Famiglia Rapparini

Salotto letterario. Cinzia Venturoli presenta 2 agosto 1980. Dov’eri?





Mercoledì 3 agosto

Ore 21.00P.zza Antonio da Budrio

Il barbiere di Siviglia di G. Rossini con i Burattini di Riccardo e il GOB



Mercoledì 10 agosto

dalle 18.30 alle 24.00 Piazza Filopanti

Festa di San Lorenzo Cena in Piazza Filopanti, musica e biciclettata sull’Idice a vedere le stelle cadenti





Domenica 21 agosto

Da mattino alle 13.00 Mercato

Incanti & Mercanti



Martedì 30 agosto

Ore 21.00 Sagrato della Chiesa di San Lorenzo di Prunaro

MUSICA DI FINE ESTATE Concerto della Scuola di Musica Diapason







Mercoledì 31 agosto

dalle Ore 21.00 Budrio Welcome Event

Serata nella villa Certani Vettori Venenti di Vedrana

(Programma completo nella brochire allegata)





Giovedì 1 settembre

Ore 21.00 P.zza Antonio da Budrio

Mimmo e Manù Scatti musicali e corrispondenze in versi tra poeti e cantautori



La Bottega del Legno della Famiglia Rapparini

Salotto letterario: Marilù Oliva presenta Le donne e il mito a cura della libreria La Terza Stanza



Giovedì 8 settembre

Ore 21.00 Dugliolo, Cortile Circolo ricreativo dugliolese

BANDA LARGA Festival di Bande Musicali



Venerdì 9 settembre

Ore 21.00 Chiesa di Santa Maria Annunziata di Vedrana

Concerto Lirico-Corale con il Coro “Vincenzo Bellini”



16/17 settembre

Ore 20.30P.zza Antonio da Budrio

FESTIVAL NOTTI FOLK Danze e musiche popolari internazionali a cura di NotTe Folk





NEL PROGRAMMA ALLEGATO IN PDF TROVARETE TUTTE LE INFORMAZIONI E ULTERIORI APPUNTAMENTI