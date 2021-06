A Budrio una panchina rossa come simbolo contro la violenza verso le donne

Una panchina rossa come simbolo contro la violenza verso le donne

Sabato 5 Giugno alle ore 10.30 la Consulta delle Donne inaugurerà una panchina per ricordare l’impegno da parte di tutti nel combattere la violenza di cui le donne troppo spesso ne sono vittime.

La panchina rossa verrà collocata sotto una delle due magnolie in piazza Matteotti.

Il tema della violenza contro le donne, purtroppo, rimane un argomento sempre attuale in quanto i femminicidi, che sappiamo essere l’apice di questa violenza, non diminuiscono; al contrario, negli ultimi mesi, anche a causa della pandemia e della forzata convivenza, sono in aumento.

La panchina sarà dedicata alla memoria di Angela Cocchi, scomparsa due anni fa, infaticabile membro del Direttivo della Consulta e ispiratrice di tante iniziative.

Ringraziamo il Sindaco e l’Assessore alle Pari Opportunità che si sono adoperati per mettere a disposizione lo spazio e la collocazione materiale, l’associazione Rosso Magenta che ha colto prontamente lo spirito dell’iniziativa e lo SPI-CGIL che sempre supporta la Consulta nel sostenere iniziative che sono vicino alle donne.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...