Built To Spill + The French Tips al Locomotiv

Domenica 28 maggio Built To Spill + The French Tips live al Locomotiv Club.

I Built To Spill sono tornati in grande stile con “When the Wind Forgets Your Name”, disponibile in tutto il mondo dallo scorso 9 settembre 2022 grazie alla Sub Pop, che aveva ristampato in vinile lo stratosferico “There’s Nothing Wrong With Love” nel 2015.

Apertura porte ore 20:30

Inizio concerto ore 21:30

biglietto €20 | riservato ai soci del circolo con tessera aics