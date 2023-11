"Buon compleanno Lucio!": il 4 marzo si festeggia Lucio Dalla

Lucio Dalla uno di noi... a 12 anni dalla scomparsa vogliamo ricordarlo nel giorno del suo compleanno.

Non un semplice tributo, ma un vero e proprio omaggio da parte di tanti musicisti che saliranno sul palco per il grande artista Bolognese.

Si parlerà anche del suo sodalizio con il poeta bolognese Roberto Roversi con Mattia Camangi, autore del libro "Il Pianeta Lucio Dalla" Edito da Pendragon.

Saranno con noi Flexus, Paolo Pollutri, Luca Signorelli, Barbara Baldini, Luca Fattori e tanti altri per ricordare e cantare insieme!!!!



VIVATICKET https://www.vivaticket.com/.../buon-compleanno-lucio/220449