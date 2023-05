"Burattinciclo". Spettacoli itineranti nelle case di quartiere

L’Associazione Teatrino a due Pollici, impegnata nella divulgazione del teatro di figura, come strumento per creare aggregazione sociale e scambio culturale sul territorio, propone una rassegna di teatro itinerante che vede coinvolte dieci Case di Quartiere della nostra città.

Gli spettacoli per bambini, famiglie e anziani, sono allestiti a bordo di un teatrino a pedali e si terranno in spazi all’aperto, come giardini e cortili. In caso di pioggia sarà comunque possibile assistere agli spettacoli al chiuso o in luoghi riparati.

Dal 23 maggio al 15 giugno, i cittadini potranno venire a scoprire questi importanti luoghi d’incontro e socialità per trascorrere un pomeriggio divertente con spettacoli, musica e momenti conviviali.

Gli spettacoli sono a partecipazione gratuita

Programma:

3 giugno La Dacia, Via Lincoln 22/23

5 giugno Santa Viola, Via Emilia Ponente 131

6 giugno Casa Gialle, Via G.da Verrazano 1/3

8 giugno Foscherara, Via G.C.Abba 6

11 giugno 2 Agosto 1980, Via F. Turati 98

14 giugno Rosa Marchi, Via Pietro Nenni 11

15 giugno Casa del Gufo, Via L.Longo 12

Per info e prenotazioni contattare Valentina Paolini e-mail: teatrinoaduepollici@gmail.com

www.teatrinoaduepollici.it