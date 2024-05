"Burattinciclo": Il teatro di figura su tre ruote

L’Associazione Teatrino a due Pollici, impegnata nella divulgazione del teatro di figura come strumento per creare aggregazione sociale e scambio culturale sul territorio, propone la seconda edizione di "Burattinciclo", la rassegna di teatro di figura nelle Case di Quartiere cittadine.

Gli spettacoli per bambini, famiglie e anziani, sono allestiti e trasportati a bordo di un teatrino a pedali e si terranno in spazi all’aperto, come giardini e cortili.

In caso di pioggia sarà comunque possibile assistere agli spettacoli nelle sale al chiuso o in luoghi riparati.

Dal 19 maggio al 13 giugno, i cittadini potranno scoprire questi importanti luoghi d’incontro e socialità per incontrarsi e divertirsi con gli spettacoli di burattini, pupazzi, marionette e proposte conviviali.

Per info e prenotazioni contattare l’Associazione Teatrino a due Pollici e-mail: teatrinoaduepollici@gmail.com

Dove e quando:

19 MAGGIO ORE 17,00 CdQ MONTANARI via di Saliceto 3/21

20 MAGGIO ORE 18,00 CdQ ROMEO RUOZI via Castelmerlo 13

21 MAGGIO ORE 17,00 CdQ IL PARCO via E. Allan Poe, 4

22 MAGGIO ORE 17,30 CdQ SANTA VIOLA, Via Emilia Ponente, 131

25 MAGGIO ORE 10,30 CdQ VILLA BERNAROLI, via Morazzo, 3

25 MAGGIO ORE 16,00 CdQ LA DACIA, Viale Abramo Lincoln, 22/3

26 MAGGIO ORE 10,30 CdQ VILLA PARADISO, Via Emilia Levante, 138

29 MAGGIO ORE 17,30 CdQ PILASTRO, via Dino Campana, 4

30 MAGGIO ORE 16,30 CdQ CROCE DEL BIACCO, via G. Rivani 1

5 GIUGNO ORE 17,00 CdQ CROCE COPERTA, via G. Papini, 26

7 GIUGNO ORE 17,30 CdQ KATIA BERTASI, via A. Fioravanti, 18/3

12 GIUGNO ORE 17,30 CdQ FONDO COMINI, via Fioravanti 68

13 GIUGNO ORE 17,30 CdQ CASA GIALLA, via G. Da Verrazzano 1