Domenica 30 luglio ore 18.30 BuratTday nella Corte d'Onore di Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore, Bologna. Pomeriggi all'insegna del divertimento e dei burattini. Ospite dell'evento il giovane burattinaio Flavio: "Mi chiamo Flavio Bruno Ferrante ho 19 anni ed eseguo da sei spettacoli dell'arte burattinaia emiliana. Fin da quando ero bambino è nata in me questa passione, crescendo e andando a vedere gli spettacoli, ho conosciuto i maestri dell'arte dei burattini che mi hanno fornito preziosi consigli".



I miei spettacoli nascono per la passione che ho per quest'arte in modo da conservare e trasmettere questa tradizione, portando alla ribalta personaggi come Fagiolino, Sganapino, Sandrone e tanti altri. Negli spettacoli cerco sempre di coinvolgere il pubblico, rendendolo partecipe alla rappresentazione, e faccio divertire sia i bambini che gli adulti.

‘BuratTday’ fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna-Territorio Turistico Bologna-Modena

Ingresso gratuito