Museo del Patrimonio Industriale e spettacolo di Burlesque: doppio appuntamento sul Canale Navile

"Battiferro finché Caldo": l'8 luglio un doppio appuntamento. Si parte dalle 18.00 con la Visita al Museo del Patrimonio Industriale: "Viaggiare lungo il Navile" e passeggiata ambientale lungo il canale dal Museo al sostegno Torreggiani e ritorno con visita al Sostegno del Battiferro e alle ore 21.00 Canal Burlesque Anni 20 (v.m. 18 anni) - Rassegna "Un Etto di Bologna"

Per conoscere la sua storia e le storie ad esso legate, in occasione degli 800 anni dalla nascita del Navile, il Museo del Patrimonio Industriale propone per il mese di luglio un ciclo di incontri serali "Se il canale potesse narrare", su prenotazione, in collaborazione con l'Associazione Vitruvio e Tecnoscienza.

Ogni incontro prevede una visita all’interno del Museo per approfondire la storia del canale e a seguire una passeggiata lungo il Navile fino al sostegno Torreggiani e ritorno per scoprire il canale di oggi. Il percorso si conclude al Battiferro dove sarà possibile vedere, attraverso una finestrella di recente apertura, il salto sotto la casa di manovra e la le porte vinciane della conca di navigazione da un’inedita e suggestiva visuale.

Per chi desidera, giovedì 8 luglio sarà possibile cenare al Battifero e assistere allo spettacolo delle ore 21.00 Canal Burlesque Anni 20 (v.m 18 anni)" - Rassegna "Canal Burlesque Anni 20, 40, 60, 80" (modalità di ingresso € 7,00 a persona)

8 luglio - dalle ore 18.00

VIAGGIARE LUNGO IL NAVILE (Visita al Museo del Patrimonio Industriale)

e passeggiata ambientale lungo il canale dal Museo al sostegno Torreggiani e ritorno con visita al Sostegno del Battiferro

Attività su prenotazione (minimo 4 partecipanti), da effettuarsi entro le 13.00 del giorno precedente scrivendo a museopat@comune.bologna.it o telefonando allo: 051.6356611

Costo: l’attività è gratuita con biglietto del Museo (5-3 euro, gratuito con card cultura)

Per la prenotazione della cena: associazione.vitruvio@gmail.com oppure 329.3659446

"Viaggiare lungo il Navile" prevede:

dalle ore 18.00 alle ore 19.00 visita al Museo del Patrimonio Industriale per ricostruire con filmati ed exhibit il trasporto di merci e passeggeri lungo il Canale: da Bologna a Venezia in soli due giorni di viaggio.

Ore 19.00-20.00: passeggiata ambientale lungo il canale dal Museo al sostegno Torreggiani e ritorno per scoprire il Navile di oggi.

Ore 20.00: ingresso al Battiferro per vedere da un’inedita visuale il salto sotto la casa di manovra e la le porte vinciane della conca di navigazione e, per chi desidera, possibilità di cenare.

8 luglio - ore 21.00

Canal Burlesque Anni 20 (v.m. 18 anni)

Il Battiferro sarà aperto dalle ore 20.00.

Modalità di ingresso:

€ 7,00 a persona

Posti disponibili dalle ore 20.00 - posti limitati, prenotazione consigliata

Tutte le iniziative e il servizio bar sono realizzate nel rispetto delle norme anti-Covid19

Dove: via della Beverara 123/a - via del Navile 29/5a, Bologna - Con ampio parcheggio gratuito

INFO E PRENOTAZIONI: tel. 329 3659446 - associazione.vitruvio@gmail.com

Giovedì 8 luglio al Sostegno del Battiferro vi portiamo indietro ai Ruggenti Anni Venti, che portano alla mente tante cose: il Surrealismo, l’Art Dèco, le donne dai capelli corti à la garçonne... Come sarà riviverli sul Navile?

Lo spettacolo "Canal Burlesque Anni 20", vietato ai minori di 18 anni, vede protagonista il sostegnarolo Brunone (Gabriele Baldoni) che si ritroverà circondato da splendide ballerine di Burlesque(Scuola BB BurlesqueBallet).

Per una serie di coincidenze, le ballerine sono costrette a trascorrere al Battiferro più tempo del previsto e Brunone si adopera con storie e racconti locali a rendere il meno tedioso possibile il soggiorno delle inaspettate ospiti.

Questo format è stato realizzato con il contributo dell’enciclopedico Stefano Gardini che ha fornito notizie e racconti relativi alla storia della navigazione bolognese.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...