Burn & Brain: circo contemporaneo e arte di strada

Mattia è un eccentrico personaggio intrigato dal fuoco e dalla sua manipolazione. Grazie ai suoi fidati bastoni, alla sua cara tanica di petrolio e ad una provvidenziale scintilla é pronto ad incendiarsi ed intrattenere il pubblico! Questo spettacolo, adatto a tutti i gusti, affascina e coinvolge ma non manca certo di far ridere con la sua ironia sottile come una mattonella. Mischiando comicità, tecnica di giocoleria ed equilibrismo questo balordo personaggio intrattiene e diverte un po’ tutti, bambini piccoli, bambini grandi e addirittura animali quadrupedi di svariate specie. Se non avete paura di scottarvi non potete perdervelo!



Lo spettacolo fa parte di Pillole di Equilibri, rassegna di circo contemporaneo e di arte di strada. Tutti gli appuntamenti si svolgono in totale sicurezza, rispettando le norme sanitarie per gli artisti e gli spettatori. Gli spettatori sono obbligati ad indossare la mascherina e mantenere le misure di distanziamento sociale, in riferimento alle linee guida per la prevenzione attualmente in vigore.



Il pubblico sarà contingentato, quindi i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi. Gli spettacoli sono a entrata libera e uscita a cappello. L’offerta, libera e consapevole, contribuirà a finanziare la rassegna stessa. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima dell’ inizio dello spettacolo. In caso di pioggia eventuali comunicazioni su www.arterego.org oppure sulla nostra pagina facebook.



Prenotazione obbligatoria:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pillole-di-equilibri-burn-and-brain-mister-funny-moments-154583554573?aff=erelpanelorg

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...