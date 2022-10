Triggered #2 by internazionale trash ribelle

Internazionale Trash Ribelle presenta:

TRIGGERED#2 Trash Party - se non triggeri non vale.

Ci sono dei brani che scuotono il sistema nervoso centrale come nessun altro, bastano quelle tre note di piano, quel giro di basso, quella trombetta che fà pepperepè, la rullatina di timbales, quella cassa dritta un pò così, quella sviolinata che apre all'infinito, quel coro inossidabile, quel sintetizzatore tutto strano, quel uan ciù tri for che solo lui, quel riff distorto che poi si poga. Tutto questo innesca un cortocircuito ed una risposta fisiologica indomabile e inconscia che è stata riconosciuta ufficialmente come terapia anti-pop dall'OM$.

Sabato 22 ottobre



Torna Triggerd trash Party, il party d.o.p. del'Internazionale Trash RIbelle all'interno delle mura dello sfavillante DUMBO.

Ogni circa 2 minuti i vostri sistemi nervosi verranno triggherati tramite le selezioni galvanizzanti dei selecter dell'ITR.

All'interno oltre alle musiche fulminanti troverete le sorprese del TRIGGERED PARK!!!



A guidare i TRIGGER ci saranno le teste di serie della sezione bolognese

dell' ITR!!!

- Sor Braciola

- Sebach

- Parente diggei

- El Pollo Loco

and more...



Area con tanti giochini giocosi. Pungometro, Calciometro, Martellometro, Zuchhero Filato, Caramelle e cose varie.



PREVENDITE DISPONIBILI al LINK

https://bit.ly/Trash151022



- Prevendite cartacee presso:

BOLOGNA WELCOME

Piazza Maggiore, 1/e, Bologna