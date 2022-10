C’è più gusto arriva a Bologna il 5 e 6 novembre

Prezzo non disponibile

Due giorni di cibo, workshop, conferenze, masterclass ed esperienze enogastronomiche esclusive proposte dal content hub GEDI.



Ospiti il campione olimpico Marcell Jacobs in dialogo con lo chef Massimo Bottura, e poi Carlo Cracco, Cristina Bowerman, Benedetta Rossi, Norbert Niederkofler, Gennaro Esposito, Lo Stato Sociale e molti altri.



Arriva a Bologna la prima edizione del Festival “C’è più Gusto a Bologna”. Sabato 5 e domenica 6 novembre nelle sale e nel cortile di Palazzo Re Enzo, nei pressi di Piazza Maggiore, una due giorni in cui “assaggiare” sarà la parola chiave con piatti e degustazioni da provare.



Ci saranno i volti della cucina italiana e internazionale, tra cui Massimo Bottura, Carlo Cracco, Cristina Bowerman, Viviana Varese, Julia Zhang, Roberta Garibaldi, Max Alajmo, Heinz Beck, Enrico Bartolini, Norbert Niederko?er, Benedetta Rossi, e poi ancora grandi nomi dello sport e dello spettacolo come il campione olimpico Marcell Jacobs, Lo Stato Sociale e molti altri.



Un viaggio nel gusto che coinvolgerà anche Cucina Italia de Le Cesarine, la più grande realtà di home cooking al mondo che rielaborerà 11 grandi ricette della cucina italiana, il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, la Quality Beer Academy e poi ancora i formaggi “ribelli”, mieli e marmellate rare, cioccolata da ogni parte del mondo, vini e prodotti di qualità, dalla colazione fino all’aperitivo.



Il Festival è ad accesso libero e gratuito – fino a esaurimento posti – con prenotazioni al sito: gusto.boxerticket.it a partire da martedì 24 ottobre. La degustazione dei piatti proposta da Le Cesarine e le Masterclass, prenotabili sulla medesima piattaforma, saranno invece a pagamento con l’intero ricavato che sarà devoluto alla Fondazione Specchio d’Italia per la donazione di pasti nel villaggio di accoglienza di Leopoli (Ucraina).