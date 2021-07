"C'è posta per noi": una prova molto semplice per vedere se una lettera è bella

“C'è una prova molto semplice per vedere se una lettera è bella. Se leggendola ci sembra di sentir parlare chi l'ha scritta, vuol dire che è bella.” Quante vite sono cambiate per messaggi sigillati all’interno di una busta e fatti viaggiare per il mondo grazie al potere di un francobollo? In questo reading prendono forma sul palco personaggi celebri o persone comuni, accomunati dall’incanto che riescono a trasmettere attraverso le loro parole vergate nell’inchiostro. Dichiarazioni d’amore e goffi tentativi di celare i propri sentimenti, gossip di qualche secolo fa e consigli richiesti alle rubriche dei giornali, racconti di guerra e aneddoti al limite del credibile.

Lettere divertenti, emozionanti, commoventi… in una parola: vive.

La vita catturata in rettangoli di carta, le lettere raccontate dal vivo.

