"C'era una volta, o forse non c'era"

Un evento nuovo, evocativo, perfetto per l'atmosfera calda e mistica del Natale. Un incontro con il mondo straordinario del mito, della leggenda, della fiaba, espressione della parte più intima di un popolo, la sua anima condivisa, la sua cultura secolare, il suo folklore.

SABATO 18 DICEMBRE, ALLE 16.30, Elisa Zanchetta presenta una raccolta di fiabe tradotte dalla versione ungherese di Benedek Elek, donandoci la magia suggestiva del mito ungherese, dove eroi, principesse, fate e sciamani esprimono il folklore di un popolo che, giunto e instauratosi nel IX sulle rive del Danubio, affonda le sue radici in un tempo ancora più remoto e semisconosciuto.



Elisa Zanchetta, laurea magistrale in germanistica e ugrofinnistica presso l'Università di Padova, è codirettrice della collana Bifröst della casa editriceVocifuoriscena. Si occupa di traduzioni dall'ungherese e dal tedesco, ha all'attivo numerosi saggi di ambito letterario e filologico.



Benedek Elek (1859-1929), scrittore e giornalista ungherese, si dedicò fin da giovane alla raccolta del folklore nazionale e, in particolare, alla registrazione del ricchissimo patrimonio favolistico dei magiari e dei székely di Transilvania, nel quale ravvisava un’importante funzione pedagogica.