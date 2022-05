"Cà dè Fabbri in Griglia": gastronomia e musica, al via la 10° edizione

Indirizzo non disponibile

Venerdì 27 e sabato 28 maggio torna "Cà dè Fabbri in Griglia" a Ca' de' Fabbri di Minerbio. 10ª Edizione #PlasticFreER, con la tradizionale festa per la raccolta fondi da devolvere per attività sociali del territorio. Stand gastronomico con grigliata di carne, cotoletta con patatine fritte, bar con aperitivi, ottimo vino e birra. Musica, ballo e tanto divertimento.

Apertura dalle ore 18,00. Dove: Via Ronchi Inferiore, 48 - Località Ca' de' Fabbri, Minerbio.