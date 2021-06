Cos’è l’equilibrio se non una costante e lenta creazione di dis-equilibri? Come l’equilibrio si inserisce e modifica le nostre vite?



Da queste domande tre donne intrecceranno i loro percorsi, passando dall’altezza del filo teso alla fluidità della sfera d’equilibrio, per poi guardare tutto a testa in giù. Creando continui attimi irripetibili, dentro a un viaggio di immagini, parole e fragilità.



Lo spettacolo fa parte di Pillole di Equilibri, rassegna di circo contemporaneo e di arte di strada. Tutti gli appuntamenti si svolgono in totale sicurezza, rispettando le norme sanitarie per gli artisti e gli spettatori. Gli spettatori sono obbligati ad indossare la mascherina e mantenere le misure di distanziamento sociale, in riferimento alle linee guida per la prevenzione attualmente in vigore.



Il pubblico sarà contingentato, quindi i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi. Gli spettacoli sono a entrata libera e uscita a cappello. L’offerta, libera e consapevole, contribuirà a finanziare la rassegna stessa. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima dell’ inizio dello spettacolo. In caso di pioggia eventuali comunicazioni su www.arterego.org oppure sulla nostra pagina facebook.



Prenotazione obbligatoria:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pillole-di-equilibri-cabaret-des-femmes-154596170307?aff=erelpanelorg

