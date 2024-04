"Cabaret a luci rosse" al Teatro Mazzacorati

Mercoledì 1 maggio lo spettacolo "Cabaret a luci rosse" in scena al Teatro Mazzacorati.

“Cabaret a luci rosse” è un concerto-spettacolo che esplora il mondo e il repertorio del cabaret di inizio Novecento. Un viaggio alla riscoperta del valore storico dei cabaret: non solo luoghi di intrattenimento, ma anche baluardi dell’espressione libera in cui grandi artisti, musicisti e letterati potevano esprimere liberamente la propria arte. Il duo composto dalla voce di Clara La Licata e da Matilde Bianchi al pianoforte interpreta un repertorio ricchissimo che va dalle prime esperienze parigine legate alla figura di Erik Satie, passando per le pagine di Arnold Schönberg, per approdare poi al repertorio di Kurt Weill, Eisler e Benjamin Britten. Le chansons, i songs e i lieder, eterogenei nei contenuti e nelle tematiche (amorose, satiriche, ironiche e a volte noir), nascono appositamente con determinate connotazioni proprio per i cabaret (come lo Chat Noir di Parigi o l’Überbrettl di Berlino) per assolvere a compiti ben specifici. Molti di questi locali erano, infatti, simbolo di ribellione, anticonformismo e lotta.