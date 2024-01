La Befana sta arrivando: il giorno giusto per immergersi nell’atmosfera magica del Museo delle Bambole di Bologna! Un’esperienza unica con una coinvolgente caccia al tesoro tra le affascinanti collezioni di bambole. Scoprire il fascino delle creazioni artigianali e lasciati trasportare dalla storia dietro ogni piccola protagonista. Un modo speciale per continuare a condividere la gioia delle festività in un contesto unico e suggestivo.

Buon divertimento nella magia tra bambole e sorprese!

Domenica 7 gennaio 2024 dalle 15.30 alle 17.00

Caccia al Tesoro al Museo Delle Bambole di Bologna in collaborazione con Historia Valorizzazione Beni Culturali.

Attività per tutti i bambini dai 6 anni fino agli 11 Anni



Caccia al Tesoro Natalizia: ci divertiremo un mondo!