Questo Natale, immergiti nell’atmosfera magica del Museo delle Bambole di Bologna!

Un’esperienza unica ti attende con una coinvolgente caccia al tesoro natalizia tra le affascinanti collezioni di bambole.

Scopri il fascino delle creazioni artigianali e lasciati trasportare dalla storia dietro ogni piccola protagonista. Un modo speciale per condividere la gioia delle festività in un contesto unico e suggestivo. Buon divertimento nella magia natalizia tra bambole e sorprese!



Venerdì 22 Dicembre 2023 dalle 15.30 alle 17.00

Caccia al Tesoro Natalizia

al Museo Delle Bambole di Bologna in collaborazione con Historia Valorizzazione Beni Culturali.

Attività per tutti i bambini dai 6 anni fino agli 11 Anni



La Magia del Natale ti aspetta al Museo Delle Bambole in via Riva Reno N.79, Bologna.

Vi ricordiamo che potrete partecipare anche all’evento “Esprimi Un Desiderio E Il Museo Lo Realizzerà”



Caccia al Tesoro Natalizia! Partecipate: ci divertiremo un mondo!



Per info, costi e prenotazioni

Tel: 051 4845740



Email: info@ilmuseodellebambole.com