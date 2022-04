"Caduto fuori dal tempo": un’opera toccante riletta per il teatro

Dal 21 al 24 aprile lo spettacolo "Caduto fuori dal tempo" in scena al Teatro Arena del Sole. Elena Bucci e Marco Sgrosso si confrontano con uno dei maggiori scrittori del nostro tempo, David Grossman, rileggendo per il teatro, con sensibilità e talento, un’opera toccante, che ci parla della perdita di un figlio e del dolore di chi resta.

In un’epoca che tollera con fastidio il lutto, dove si vive come se si fosse eterni, Grossman si avventura con coraggio in un difficile viaggio dentro la morte e lo traduce in parole che riconosciamo autentiche e nostre. Dal suo racconto emerge il coro di un’umanità che ha sempre cercato di fare del dolore di ognuno il dolore di tutti.

Una sera, in una città di un luogo immaginario, un padre si alza da tavola, prende commiato dalla moglie ed esce per andare “laggiù”. Ha perso un figlio, anni prima, e “laggiù” è dove il mondo dei vivi confina con la terra dei morti. A lui si unisce una variegata serie di personaggi che vivono lo stesso dramma.

Lo Scriba delle cronache cittadine, un ex giullare incaricato dal Duca di prendere nota delle storie dei suoi sudditi che hanno perso i figli, ci guida in un paese sospeso tra diverse epoche dove incontriamo una Donna muta nascosta in una rete in riva al lago, un Ciabattino e sua moglie, la Levatrice, un Centauro costretto alla scrivania e alla scrittura, un Maestro di Aritmetica che canticchia all’infinito operazioni e formule, il Duca stesso. In una veglia di sogno tutti camminano insieme seguendo l’Uomo verso “laggiù”, per scoprire finalmente che «c’è respiro nel dolore, c’è respiro», come sussurra la voce di un bimbo.