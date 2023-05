Calderara for life: mission (im)possible live concert

La Città di Calderara di Reno, AGEOP Ricerca e ALCASE vi invitano all'evento benefico MISSION (IM) POSSIBLE Live! Una serata in musica il cui scopo sarà la raccolta fondi per la ricerca contro il cancro, pediatrico e polmonare. Divertimento, sorrisi, musica ma soprattutto: beneficienza.

L'apporto di ognuno sarà un grande dono per la ricerca. I contributi volontari saranno devoluti tutti a favore di AGEOP e ALCASE