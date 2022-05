Calderara in Swing: concerti, balli e mercatino vintage

Domenica 5 giugno Calderara si immerge nel fantastico mondo degli anni '30! In occasione della serata conclusiva della Settimana Calderarese, The Happy Swingers in collaborazione con il Comune di Calderara di Reno, vi presentano "Calderara in Swing".

Programma:

Dalle 19 alle 20:30 LEZIONE DI BALLO OPEN a cura di THE HAPPY SWINGERS con DJ SET a cura di SAURO DJ

Dalle 20:30 alle 21:15 DJ SET con SAURO DJ

Dalle 21:15 alle 22:30 CONCERTO LIVE di G AND THE DOCTOR feat. CEKKA LOU

Dalle 22:30 ad oltranza DJ SET con SAURO DJ

A fare da contorno a questa splendida serata, saranno presenti diversi VINTAGE CORNERS dove potrete farvi pettinare, comprare fantastici abiti e splendide scarpe per rendere questa serata indimenticabile!