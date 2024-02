“Caldevale” a Calderara di Reno: dopo 20 anni torna la festa di Carnevale in piazza

Il “Caldevale” è la grande novità delle feste di piazza calderaresi. La sfilata di carri allegorici, le maschere, la musica, il divertimento avvolgeranno il centro di Calderara di Reno domenica 25 febbraio a partire dalle ore 14 e per tutto il pomeriggio. A vent’anni esatti dall’ultimo Carnevale in piazza, l’Amministrazione guidata da Giampiero Falzone ha deciso, dopo il successo del primo Capodanno in piazza, di fare un altro regalo alla comunità: «Proprio in quell’occasione – afferma il primo cittadino – abbiamo avuto la conferma di quanto la città abbia voglia di momenti come questi, di socialità e festa. Abbiamo tutti bisogno di stare insieme, guardarci in faccia, ballare e divertirci. Il “Caldevale” sarà questo, un momento di grande allegria in linea coi nostri valori e la programmazione degli eventi di comunità che portiamo avanti. Coinvolgere la città a ritrovare il valore di condividere il piacere di stare insieme è sempre stato per me e per noi un obiettivo indiscusso, e lo sarà sempre».

Domenica 25 febbraio, dunque, spazio in piazza Marconi e nelle 5 vie circostanti per 5 carri allegorici in collaborazione con la Pro Loco di Sala Bolognese: sfileranno I Tirolesi, Evergreen, Sala Presente, Avanti così e Non solo Noccioline. E poi spazio alle maschere, grande gettito di gadget e tutto quel che serve per un pomeriggio carnevalesco in piena regola. In piazza Marconi, inoltre, ci saranno punti ristoro e un palco dal quale saranno proposti musica e animazione.

Il “Caldevale 2024” è a cura del Comune, con l’importante contributo di Bonfiglioli Riduttori Spa, Pro Loco Calderara Viva, Nuovo Comitato Comercianti e Confcommercio, mentre l’organizzazione è di SDC Produzioni; Avis Calderara e Percorsi Sicuri contribuiranno ad accompagnare in sicurezza i bambini e le bambine mentre i punti di ristoro saranno a cura di Comitato Commercianti e Volontari Protezione Civile. «Il grande entusiasmo - aggiunge l'assessore Maria Linda Caffarri - degli uffici comunali, delle associazioni e dei partner, che ringraziamo tutti per il prezioso lavoro svolto, è già di per sé un grande successo. Il nostro auspicio è che questa edizione del “Caldevale” sia solo la prima di una lunga serie, e questa occasione festosa diventi per Calderara una tradizione».