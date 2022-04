Mercoledì 13 aprile CALEIDO in concerto a Bologna. A L’Altro Spazio il cantautore livornese presenta il suo ultimo album “Popcorn”. Cristiano Sbolci, in arte Caleido, è un cantautore livornese classe ’89. Fin dalla giovanissima età trova il suo mondo quando ha in mano la chitarra, e presto viene fuori l’esigenza di parlare attraverso le canzoni.

Dopo varie esperienze musicali, nel 2018 esce il primo Ep del progetto “La fine del mondo”, seguito nell’anno successivo dall’album “E poi ci rido su”. Partendo dai club della sua Livorno, inizia un tour di trenta date che lo porterà in giro per gran parte della penisola.

A seguito della firma con l’etichetta discografica “Pulp Music”, nel settembre del 2021 esce “Ridicolo”, brano prodotto da Giordano Colombo e Federico Nardelli, al quale segue dopo poco più di un mese “Sto benissimo”, singolo che vede la collaborazione di Fausto Cogliati. Caleido, che nella sua veste quotidiana lavora anche come autore, nel 2020 ha avuto l’occasione di collaborare con Eugenio Campagna in arte “Comete”.

Da questo incontro è nata un’amicizia che nel 2021 è scaturita in una nuova collaborazione racchiusa nel singolo “Senza vento”.

A maggio 2021 l’album “Popcorn” diventa di tutti, manifesto di una quotidianità nella quale può riconoscersi ognuno di noi. Al suo interno è presente “Fantastica”, che vede la partecipazione di “Marchettini”, brano nato dal desiderio di esplorare mondi musicali differenti.