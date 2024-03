"Caleidoscopio Giapponese": appuntamenti per diffondere la cultura, l’arte e le tradizioni giapponesi

Dal 2 marzo all'1 aprile 2024, torna l'appuntamento con Caleidoscopio Giappone, la rassegna nata per diffondere la cultura, l’arte e le tradizioni giapponesi e per valorizzare la Collezione di Arte Estremo-Orientale conservata ed esposta presso il Museo di Palazzo Poggi.

L'iniziativa è organizzata dal Museo di Palazzo Poggi -?Sistema Museale di Ateneo?e dal?Centro Studi d’Arte Estremo-Orientale, in collaborazione con l’Università di Yamagata. Partner Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

CALENDARIO APPUNTAMENTI

Sabato 2 marzo 2024, ore 16.00

Sala di Ulisse – Palazzo Poggi, via Zamboni 33 - Bologna

Motivi benaugurali dei kimono

Koto Satô – Università di Yamagata

Nei kimono si dà molta importanza alla consistenza del tessuto, al colore e ai motivi. Nella conferenza parleremo di questi motivi, che erano di buon augurio per i giapponesi e riflettevano ciò che la gente vedeva nella vita quotidiana: animali, piante, paesaggi, strumenti, ecc.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Martedì 5 marzo 2024, ore 17.00

Sala di Ulisse – Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna

I giapponesi e le alghe: nori, konbu e le altre

Alessandro Guidi – Centro Studi d’Arte Estremo-Orientale

Il Giappone è un arcipelago montagnoso, con poche terre destinabili all'agricoltura, ma è circondato da mari che, per il gioco delle correnti, sono ricchissimi di vita. Non sorprende quindi che l'alimentazione dei giapponesi sia ricca di cibi di provenienza marina, come le alghe. Nella conferenza scopriremo i vari tipi di alghe, come vivono, qual è il loro valore nutritivo e altro ancora. Approfondiremo poi il discorso sulle alghe più consumate in Giappone (nori, konbu, wakame, hijiki, ecc.) e in che modo si presentano sulle tavole dei giapponesi.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Giovedì 7 marzo 2024, ore 17.00

Sala Magna Charta – Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna

Benibana (fiori da tintura) - Alle origini della ricchezza culturale di Yamagata (1600-1900)

Harufumi Yamamoto – Università di Yamagata

La città di Yamagata si trova nel nord del Giappone, nella regione del Tôhoku. È attiva in molti campi, dalla cultura tradizionale, allo sport, al cinema, alla gastronomia. La conferenza si concentra sui benibana (fiori di cartamo), importantissimi dal 17° secolo per la prosperità economica e culturale di Yamagata perché erano molto richiesti per la tintura e per i cosmetici.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Venerdì 8 marzo 2024, ore 17.00

Aula B – Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, via Irnerio 42, Bologna

Indossa un kimono!

Quattro fortunati partecipanti potranno essere protagonisti di una vestizione con kimono, l’abito tradizionale giapponese. Al termine della dimostrazione, il pubblico potrà indossare alcuni modelli di haori, i tradizionali soprabiti per kimono, con i quali potranno scattarsi una foto-ricordo in un piccolo set allestito per l’occasione.

Attività gratuita su prenotazione.

Sabato 9 marzo 2024

Studio Scienza – Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna

- ore 10.30 - Una bambola da lettura

Ti piacerebbe avere una bambola giapponese piccola e preziosa da usare come segnalibro? In questo laboratorio potrai realizzarne una unica al mondo; potrai farle indossare il kimono, la fascia e il colletto, ritagliando tu stesso questi capi, da fogli di tradizionale e splendida carta giapponese.

Laboratorio didattico per bambini da 6 a 10 anni.

Attività gratuita su prenotazione.

- ore 15.30 - La primavera in versi. Viaggio nelle poesie haiku

Lo sapevi che i giapponesi amano comporre poesie haiku sulle stagioni? In questo laboratorio te ne faremo conoscere alcune famose dedicate alla primavera. Ti sveleremo anche i segreti per comporle, così potrai scriverne una di tuo pugno e portarla a casa tradotta in giapponese e calligrafata su carta!

Laboratorio didattico per bambini da 9 a 13 anni.

Attività gratuita su prenotazione. Info

Domenica 10 marzo 2024, ore 16.30

Aula B – Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, via Irnerio 42, Bologna

La cerimonia del tè

Un filmato mostrerà una tradizionale cerimonia del tè giapponese, accompagnato dalla narrazione del prof. Harufumi Yamamoto che racconterà al pubblico il significato simbolico di ogni gesto. Al termine, un piccolo assaggio per i partecipanti.

Attività gratuita su prenotazione. Info

Martedì 12 marzo 2024, ore 17.00

Sala Magna Charta – Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna

Munakata Shikô (1903-1975): un grande protagonista della grafica mondiale del Novecento

Giovanni Gamberi – Centro Studi d’Arte Estremo-Orientale

Munakata Shikô è uno degli incisori più originali e creativi del 20° secolo. Legato al movimento mingei (arte popolare), ha ricevuto numerosi riconoscimenti in patria e all'estero. Per Munakata la matrice di legno contiene in sé tutte le potenzialità creative che l'artista deve solo riconoscere e portare alla luce. Le sue opere vitalistiche e gioiose rispecchiano la profonda libertà spirituale del loro creatore.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Giovedì 14 marzo 2024, ore 17.00

Sala Magna Charta – Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna

Matsuyama n?, un n? differente

Matteo Casari – Università di Bologna

Nella comunità di Matsuyama, prefettura di Yamagata, a partire dal XIX secolo ha preso forma la tradizione teatrale del Matsuyama n?. Semplici cittadini, appassionati di un’arte per secoli appannaggio delle élite militari e degli attori professionisti al loro servizio, da praticanti amatori sono divenuti promotori e interpreti di un n? differente: simile all’illustre modello ma fondato su una forte componente comunitaria.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Sabato 16 marzo 2024, ore 16.00

Sala di Ulisse – Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna

Il kimono nell’arte occidentale

Giovanni Peternolli – Centro Studi d’Arte Estremo-Orientale

A partire dalla metà del 19° secolo il kimono ha goduto di una straordinaria popolarità in Occidente, diventando un abito alla moda molto ricercato. Da Whistler a Monet, da Renoir a Matisse, numerosi artisti hanno raffigurato figure femminili abbigliate in lussuosi kimono e talvolta, come nel caso di Toulouse-Lautrec e di Klimt, li hanno collezionati e indossati. L'influenza dei kimono è stata inoltre, fino a tempi recenti, molto profonda anche nel campo della moda.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

MOSTRE

Yamagata, città creativa

2 marzo – 1 aprile 2024

Aula IV – Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna

In occasione del V anniversario dei rapporti di scambio culturale tra il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Bologna e il Museo Universitario di Yamagata, una mostra per raccontare la storia di Yamagata, città creativa UNESCO per il cinema, a partire dal 17° secolo fino ai giorni nostri.

Fasto e fantasia. I kimono nelle stampe giapponesi ukiyo-e

24 febbraio – 23 giugno 2024

Sala di Arte Orientale – Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna

I kimono, veri capolavori dell’arte tessile e tintoria, sono una tra le manifestazioni più apprezzate dell’inventiva artistica giapponese. Nelle stampe in mostra si possono ammirare i fastosi e coloratissimi kimono delle grandi cortigiane e degli attori del teatro kabuki e nô, ma anche i più semplici e sobri kimono indossati nella vita quotidiana.

Orari di apertura delle mostre: da martedì a venerdì 10.00-16.00; sabato, domenica e festivi 10.00-18.00. Chiuso lunedì non festivi + 1° maggio 2024.

Le mostre sono visitabili con il biglietto di ingresso al Museo di Palazzo Poggi (intero 7 €; ridotto 4 €)