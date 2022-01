Concerto Misterioso 4et “The music of Thelonious Monk & More”

Sabato 29 Gennaio Misterioso 4et “The music of Thelonious Monk & More” alla Camera jazz & music club. Brandon Allen sax tenore, Andrea Rea pianoforte, Dario Rosciglione contrabbasso e Enzo Zirilli batteria.

Originario di Perth, nell’Australia occidentale, Brandon si è trasferito a Londra nel 2000, Da quando è arrivato nel Regno Unito, ha lavorato con molti artisti e gruppi affermati come sassofonista.È un affermato compositore e arrangiatore jazz, scrive per altri artisti e per i suoi vari gruppi jazz, suo caratteristico suono di sassofono è stato incluso in colonne sonore di film tra cui “Alfie” (2004) e “The Look of Love” (2013) Si è esibito con Eric Clapton, Kyle Eastwood, Mica Paris,Neil Diamond, Adam Nussbaum, Gary Husband, Charlie Wood, Phil Robson, Ronnie Cuber, Lew Soloff, Mark Nightingale, Richie Cole e innumerevoli altri.