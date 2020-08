Camminare: una lenta rivoluzione

“Camminare è una modalità del pensiero. È un pensiero pratico. È un triplo movimento”. (Labbucci)

Camminare è come respirare, un gesto naturale, a cui spesso non prestiamo attenzione. Può essere considerato un atto rivoluzionario il camminare?

In un’epoca in cui siamo sottoposti ad una miriade di stimoli, viviamo iperconnessi e saltiamo da un impegno all’altro alla ricerca della performance, camminare è sicuramente un atto di ribellione, che impone il proprio ritmo al mondo piuttosto che il contrario.

In questa serata esploreremo il valore esistenziale del camminare: accogliere senza fretta il mondo, portando attenzione a noi e alla strada che stiamo facendo.

La conferenza si terrà sulla piattaforma GoToMeeting.

Per partecipare invia una mail a micaela.monti@gmail.com , riceverai il link per accedere alla piattaforma e tutti i dettagli.