Per "Una Selva Oscura": camminata che sfiora suggestioni dantesche alle porte di Bologna

Per "Una Selva Oscura" sabato 28 novembre - ore 09.30

In attesa dello scoccare dell'anno dedicato al Sommo Poeta, Vitruvio propone una camminata che sfiora suggestioni dantesche alle porte di Bologna. Dimenticate ogni "diritta via" e preparatevi ad una" selva selvaggia e aspra e forte". Una discesa vorticosa nella valle del Torrente Ravone "là dove 'l sol tace" mentre il torrente "rovina in basso loco". Le suggestioni di un luogo selvaggio alle spalle della città, l'odore del bosco, la sorpresa degli affioramenti gessosi in una camminata dinamica che lascia spazio ad alcune improbabili e sorprendenti storie della nostra prima collina.

Percorso dinamico, pensato per persone abituate a camminare.

Sconsigliato ai minori di 14 anni.

E' possibile partecipare alle iniziative in calendario solo se ci si trova già nel comune di Bologna in conformità alle norme Anti-Covid19