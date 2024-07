Camminata Trekking attraverso i colli bolognesi

Sabato 13 luglio "Camminare per conoscere". Terzo appuntamento alla scoperta del territorio del Parco del Paleotto e dei paesaggi delle colline di Bologna e del Parco dei Gessi. La camminata è indicata per chi ha una pratica di trekking nel corpo (Livello medio/alto) in sentiero e fuori sentiero.

Partecipazione gratuita con tesseramento AICS obbligatorio.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: 370 366 4343 | promozione@ekodanza.it

www.ekodanza.it | www.paleotto11.com