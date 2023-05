Scopri i Camp Sportivi a Bologna e provincia; attività multidisciplinari per bambini e ragazzi da giugno a settembre

Vario, in base alla tipologia e al comune. Consulta il sito

SOGESE si occupa di gestione di impianti sportivi e sviluppa progetti dedicati a sani stili di vita, organizzando attività sportive soprattutto acquatiche sia a livello promozionale che agonistico. Tante le attività: nuoto libero, fitness in acqua, subacquea, pallanuoto, nuoto master per adulti e ragazzi, nuoto sincronizzato, pinnato, hockey subacqueo, water basket e attività in palestra!

Grazie a questa esperienza multidisciplinare, SOGESE Acqua Community proporrà a bambini e ragazzi un ventaglio molto ampio e vario di attività sportive, alternandole a momenti di gioco, laboratori e intrattenimento.

Attraverso lo sport, istruttori qualificati guideranno i ragazzi verso un approccio a sé stessi, agli altri e all’ambiente circostante, più spontaneo, adeguato, rispettoso e consapevole.

I Camp Sportivi si svolgeranno da giugno a settembre negli impianti:

Piscina Acqua&Fitness Ozzano

Via Ettore Nardi, 2 – Ozzano

051 796135

camps@acquaefitness.it

Piazzale della Gioventù, 16 – Budrio

051 802745

piscinabudrio@sogese.com

Via Biancolelli, 36 - Bologna

051 404312

piscinacavina@sogese.com

Via Lombardia, 36 - Bologna

051 548587 - WhatsApp 348 9143415

palestragymnasium@sogese.com

Piazza Fratelli Cervi, 1 – Sasso Marconi (BO)

051 6750722 (int. 1) - WhatsApp 371 3300144

Le iscrizioni sono già aperte! Scopri orari, informazioni, attività e prezzi di ogni Camp Sportivo sul sito (https://bit.ly/CampSportiviSOGESE)