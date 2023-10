Torna la gara tra campanari: "Tradizione lunghissima, cambiata nel tempo ma è immutato lo spirito"

Si svolgerà domenica 22 ottobre la Gara delle coppe organizzata dall'Unione campanari bolognesi a Pegola di Malalbergo. Si tratta di un evento annuale itinerante, ovvero ci si sposta di località ogni anno. Non si suonerà in campanile, ma utilizzando il castello di campane posizionato a terra a fianco della moderna chiesa dedicata ai Santi Cosma e Damiano e smontate dal campanile cei primi anni '90.

Il programma

Si sfideranno una decina di squadre composte da 4 campanari, con rappresentanti anche alcune squadre che suonano utilizzando la tecnica "alla Bolognese" come la Unione Campanari Modenesi, e il Gruppo Campanari Padre Stanislao Mattei.

La kermesse prenderà avvio alle ore 8 di mattina e fino alla pausa per la messa, per poi riprendere dopo pranzo. Prevista per la serata la consegna delle Coppe e delle pergamene alle varie categorie vincitrici. Vincerà la squadra che durante l'esecuzione ottiene il punteggio più basso, ovvero commetterà meno errori nella esecuzione delle suonate previste dal programma di gara.

Tradizione lunghissima

Una competizione che ha radici profonde e vanta diversi decenni di storia. Negli anni per forza di cose è mutata, come sono mutati i tempi, ma resta sempre forte lo spirito che anima i campanari. Come ha dimostrato anche il nostro viaggio nella palestra degli irriducibili, che attraverso un durissimo allenamento e tanta passione portano avanti una tradizione cara al territorio. (VIDEO)

"Le gare - rimarca infatti l'Unione campanari bolognesi - riscontravano una grande partecipazione quando ogni parrocchia aveva una squadra di campanari, ovvero fino agli anni '70. Ora le squadre sono molte meno, ma rimane la tradizione e lo spirito di competizione fra campanari, sempre vivo!".